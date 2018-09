Kulturfundus

Lesung und A-Cappella-Konzert

Biedenkopf Klassische Lyrik rund um Wasser und Meer hat das Berliner A-Capella-Trio „Stimmfisch“ an Bord, wenn es am Samstag, 29. September, um 19 Uhr im Kulturfundus (Marktplatz 15) in Biedenkopf einläuft.

