Schwimmen

Letzter Öffnungstag im Freibad

Breidenbach-Niederdieten Das Freibad in Niederdieten ist am morgigen Sonntag (26. August) zum letzten Mal geöffnet. Dann endet die Saison exakt drei Monate nach dem ersten Öffnungstag am 26. Mai.

Copyright © mittelhessen.de 2018