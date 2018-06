Führung

Licht- und Schattenwelt der Bäume erleben

Spaziergang Gang durch die Natur

Bad Laasphe Die TKS Bad Laasphe bietet am Sonntag, 24. Juni, einen Spaziergang mit Grita Mengel durch die Licht- und Schattenwelt der Bäume an. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Haus des Gastes. Die Teilnahme kostet 4 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018