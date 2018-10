Von Tobias Kunz

Lindner fordert mehr Politik für die „Mitte“

Wahlkampf FDP-Parteichef sprach in Marburg vor 450 Zuhörern über Verantwortung und Verkehr

Marburg Die FDP will in Hessen Verantwortung übernehmen, sagte ihr Bundesvorsitzender Christian Lindner, der wieder Politik für die „Mitte“ machen will.

