Vortrag

Lügen im Netz erkennen

POLITIK Vortrag am Mittwoch in Marburg

Marburg Wie der digitale Wandel die politische Kommunikation verändert und welche Folgen sich daraus für den Umgang mit Wahrheit und Lügen in politischen Debatten und Wahlkämpfen ergeben, dieser Frage wird Nils Vief in einer Informations- und Diskussionsveranstaltung nachgehen. Veranstalter ist die Marburger Linke. Die Veranstaltung „Wahrheit und Lüge im Netz“ beginnt am Mittwoch, 8. August, um 19 Uhr im DGB-Haus in Marburg (Bahnhofstraße 6).

