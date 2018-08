Mädchen belästigt oder nicht?

JUSTIZ Junger Mann soll Bekannte auf Party in Erdhausen angefasst haben. Er bestreitet dies – Verfahren eingestellt

Gladenbach-ERDHAUSEN Kam es am Rande der „Frozen Beats“-Party in Erdhausen im vergangenen Jahr zu einem sexuellen Übergriff oder nicht? Am Ende der Verhandlung hatte das Amtsgericht Biedenkopf zwei unterschiedliche Version gehört. Das Verfahren wurde eingestellt.

