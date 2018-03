Gesellschaften

Männerführer wandern zu „Goardeschneider“

Grenzgang Erste Tour des Jahres 2018

Biedenkopf Die Männerführer des Grenzgangs 2012 in Biedenkopf treffen sich zu ihrer ersten gemeinsamen Wanderung des Jahres 2018 am Samstag, 17. März. Start ist um 13 Uhr auf dem Marktplatz in Biedenkopf. Ziel ist die Gaststätte Weigel (Goardeschneider), die die Männer gegen 17 Uhr erreichen wollen.

