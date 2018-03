MARBURG Die Volkshochschule des Landkreises bietet am Sonntag, 31. Mai, eine Radtour zu den Störchen im Amöneburger Becken. Los geht es um 10.45 Uhr vom Marburger Hauptbahnhof per Zug nach Anzefahr, wo die Radtour um 11.15 Uhr am Bahnsteig in (...)