Kunst-Kurs

Malen mit Acrylfarben

Volkshochschule Neuer Kurs in Hartenrod

Bad Endbach Es gibt noch freie Plätze bei einem Volkshochschulkurs in Hartenrod. „Malen mit Acrylfarben“ findet an zwei Samstagen, 27. Oktober und 3. November, jeweils von 10 bis 16 Uhr in der Mittelpunktschule Hartenrod statt. Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet.

