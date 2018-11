Polizei

Mann fährt von Unfall zu Unfall

Marburg-Biedenkopf Die Polizei ermittelt nach zwei Unfällen am Donnerstagabend in Marburg gegen einen Mann im mittleren Alter. Der mutmaßliche Fahrer wurde wenig später, noch im Wagen sitzend, vor seiner Wohnung im Hinterland in Gewahrsam genommen.

Copyright © mittelhessen.de 2018