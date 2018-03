POLIZEI

Mann stiehlt Strumpfhosen

Gladenbach Auf Strumpfhosen hatte es ein Dieb am Dienstag, 20. Februar, in Gladenbach abgesehen. Der Mann griff um 11.25 Uhr in einen Korb vor einem Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße und lief dann mit seiner Beute weg. Laut Polizeibericht verfolgte ein Zeuge den mutmaßlichen Dieb, er verlor ihn jedoch nahe der Martinskirche aus den Augen. Die Fahndung nach dem schlanken, Mitte 40 Jahre alten Mann mit weißer Basecap, Jeans und blauer Daunenjacke blieb erfolglos.

