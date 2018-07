ZEUGENSUCHE

Mazda CX 3 beschädigt

Bad Endbach Bereits am Donnerstag, 21 Dezember, kam es zwischen 18.30 und 22.30 Uhr zu einer Unfallflucht auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bad Endbach (Am Bewegungsbad). Der betroffene graue Mazda CX 3 mit Marburger Kennzeichen stand auf der linken Seite des Parkplatzes nahe bei der Zufahrt. An dem Auto entstand auf der Beifahrerseite am Spiegel und an der hinteren Tür ein Gesamtschaden von mindestens 600 Euro, so die Polizei. Von dem Verursacher fehlt jede Spur.

