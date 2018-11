Workshop

Mehr Sicherheit gewinnen

VHS AKTUELL Neuer Workshop in Dautphe

Dautphetal-Dautphe Die Volkshochschule des Landkreises bietet in Dautphe den Workshop: „Persönlichkeit überzeugt – Mit Ermutigung schärfen Sie Ihr Profil!“ an. Ausstrahlung und innere Haltung entscheiden darüber, wie man von anderen Menschen wahrgenommen wird. Die Kursteilnehmer können mehr Sicherheit gewinnen, bei beruflichen Herausforderungen, im Umgang mit der Familie oder bei täglichen Begegnungen. Sie lernen in ungewohnten Situationen souverän zu bleiben und bei wichtigen Gesprächen einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Der Workshop findet am Samstag, 1. Dezember, von 9 bis 16 Uhr im Bürgerhaus in Dautphe statt (1 Termin).

