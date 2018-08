Konzert

Melancholische Gitarrenklänge

Konzert James Partoir spielt in Marburg

Marburg James Partoir gasiert am Sonntag, 19. August, um 18.30 Uhr in der Galerie JPG in Marburg (Weidenhäuser Straße 34). Einlass ist ab 18 Uhr.

Copyright © mittelhessen.de 2018