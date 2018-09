Gesundheit

Mit Schröpfen Schmerzen bekämpfen

VHS Kurs im Bürgerhaus

Dautphetal-Dautphe Am Samstag, 4. November, beginnt ein neuer Volkshochschulkurs in Dautphe: Von 13 bis 16.45 Uhr geht es im Bürgerhaus (Am Bürgerhaus 1) um das Thema „klassisches Schröpfen“ (ein Termin).

