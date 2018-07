POLIZEI

Mit Waffe und Drogen unterwegs

Marburg Im Rahmen des Konzeptes „Sicheres Marburg“ hat die Polizei am Dienstag, 10. Juli, und am Mittwoch Kontrollen in der Marburger Innenstadt durchgeführt. Dabei wurden in vier Fällen Drogen gefunden, in einem Fall ein sogenanntes Einhandmesser.

