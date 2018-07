Tour

Mit dem Bike ins Oldtimer-Café

Lohra Motorradfahrer, die das Fahren in der Gruppe genießen, können dies bei einer Tour der Motorradfreunde Lohra tun: Am Sonntag, 12. August, bietet der Verein eine geführte Tour zum Oldtimer-Café auf der Herchenhainer Höhe im Vogelsberg an.

