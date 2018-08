Mit der Feuerwehr feiern

JUBILÄUM Ab 17 Uhr gibt es auch kühle Getränke

Steffenberg-Niederhörlen In unserem Vorbericht zum Jubiläum des 40-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr in Niederhörlen hat es eine missverständliche Angabe zu der öffentlichen Feier gegeben. Die beginnt am Samstag um 17 Uhr im Gerätehaus und mündet in dem Festkommers ab 19 Uhr. Für die Besucher gibt es neben dem Austausch an Erinnerungen und den offiziellen Reden dann noch kühle Getränke, heiße Wurst und Pommes.

