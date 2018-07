Mit der Lok nach Koblenz

AKTION Rhein in Flammen anschauen

Marburg / Koblenz Am 11. August fahren die Eisenbahnfreunde Treysa mit einer Diesellok 212 372-8 zum Feuerwerkspektakel Rhein in Flammen nach Koblenz. Mit Start in Treysa über Marburg, Gießen und einigen Unterwegsbahnhöfen erreicht der Zug um 18.17 Uhr sein Ziel.

