Mit ruhiger Hand entstehen Kunstwerke

Heimatverein Anke Tauscher gibt einen Kurs in der Technik des Tuschezeichnens auf Eiern

Dautphetal-Friedensdorf In Friedensdorf wurden dieser Tage bereits die Ostereier hervorgeholt: In einem Malkurs hat Anke Tauscher den Teilnehmern die Technik des Tuschezeichnens vermittelt, um die grauen Eierschalen in schmucke Kunstwerke zu verwandeln.

