MARBURG In der Reihe "Der Wert des Übersetzens" ist am Montag, 5. Oktober, um 20 Uhr in der Waggonhalle (Rudolf-Bultmann-Straße 2a) der Übersetzer Hans-Joachim Hartstein zu Gast. Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt drei Euro. (red)