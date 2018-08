Gartenbau

Mostsaison wird eröffnet

GARTENBAUVEREIN Äpfel werden zu Saft

Angelburg Der Obst- und Gartenbauverein Angelburg eröffnet die Mostsaison: Ab dem 31. August wird die Mosterei im gemeindlichen Zentrum in Lixfeld in Betrieb genommen. Bis Ende Oktober werden Äpfel zu Saft verarbeitet. Die Mosterei soll regelmäßig am Freitag und Samstag geöffnet werden. Es ist in jedem Fall eine Terminabsprache mit den Veranstaltern notwendig. Dabei sind die Menge sowie die Verarbeitungsart (Bag-in-Box, Flaschen oder roher Saft) anzugeben.

