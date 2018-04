Mountainbike ist weg

Polizei Dieb schlägt in einer Scheune zu

Dautphetal-Dautphe Ein Dieb hat am Wochenende in Dautphe ein silbernes Mountainbike der Marke „Trek Martlin 5“ gestohlen. Die Tat ereignete sich laut Polizeibericht zwischen 17 Uhr am Samstag und 18 Uhr am folgenden Sonntag, 31. März, in der Hofstraße. Der Täter stahl das Rad im Wert von mehreren Hundert Euro aus einer Scheune. Die Suche nach dem Bike blieb ohne Erfolg.

