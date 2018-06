Zeugensuche

Müll liegt nahe dem Mattenberg

Steffenberg-Oberhörlen Eine illegale Müllentsorgung meldet die Polizei aus dem Bereich am Mattenberg. Auf dem Feldweg, der Zufahrt zu einem Windrad, ist am Montag, 11. Juni, gegen 14.30 Uhr die Ablagerung in einer Größenordnung von fast zwei Kubikmetern entdeckt worden. Es handelt sich laut Polizei um ein größeres Fass und mehrere Kisten und Kanister.

