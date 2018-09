Musik bei der Lebenshilfe

FREIZEIT Sommerfest bei Hinterländer Werkstätten

Dautphetal-Dautphe Am Freitag, 14. September, und am Sonntag, 16. September, wird rund um die Hinterländer Werkstätten gefeiert. Das Sommerfest steht an.

