Musikwochenende mit Chor und Daniel Harter

Konzert Freie Gemeinde Bad Laasphe lädt ein

Bad Laasphe Die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Bad Laasphe lädt zu einem Musik-Wochenende in ihr Gemeindezentrum (Lahnstraße 20) ein. Am Samstag, 2. Juni, wird um 19 Uhr das Chorprojekt „Quelle des Lebens“ unter Leitung von Burkhard Stolz und Daniel Pfeifer aufgeführt. Seit März dieses Jahres probt der aus 30 Aktiven aus unterschiedlichen Kirchen und Gemeinden bestehende Projekt-Chor dafür. Am Sonntag, 3. Juni, ist ab 10 Uhr Daniel Harter bei einem Musik-Gottesdienst zu Gast. Der bekannte christliche Liedermacher und Worship-Leiter singt und predigt über Glaube, Liebe und Hoffnung.

