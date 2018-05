vhs-Kurse

Muskeln entspannen und tanzen lernen

Volkshochschule Noch freie Plätze in Kursen

Gladenbach Im Volkshochschulkurs „Progressive Muskelentspannung nach Dr. E. Jacobsohn“ gibt es noch freie Plätze. Der Kurs beginnt am Montag, 28. Mai, 18.30 bis 19.30 Uhr in der Otfried-Preußler-Schule in Weidenhausen. Es gibt zehn Termine.

