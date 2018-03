POLIZEI

Nach Unfall gegangen

Marburg Die Polizei sucht einen zwölf bis 15-jährigen Jungen, der am Montag, 12. Februar, gegen 14 Uhr, an der Ecke Wilhelmstraße/Bismarckstraße in Marburg an einem Verkehrsunfall beteiligt war.

