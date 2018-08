Polizeibericht

Nach Unfall weitergefahren

Unfallflucht Polizei Biedenkopf sucht Zeugen

Biedenkopf Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstag (28. August) in der Nähe der Hinterlandschule in Biedenkopf ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Ein bislang nicht ermittelter Fahrer ist laut Polizeibericht einem geparkten Audi ins Heck gefahren und dann vom Unfallort geflüchtet. Am Audi entstanden infolge des Unfalls Schleif- und Kratzspuren an der Heckstoßstange; der Schaden liegt bei mindestens 500 Euro. Der Unfall ereignete sich am Dienstag zwischen 8.10 und 18.20 Uhr. In dieser Zeit war das graue Coupé in der Nikolauskirchstraße auf dem Parkplatz der Hinterlandschule geparkt.

Copyright © mittelhessen.de 2018