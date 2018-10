Frauentreffen

Nachdenken über neue Zeiten und Veränderung

Glaube Dekanats-Frauentreffen in Wallau

Biedenkopf-Wallau „Neue Zeiten – Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere!“: So lautet das Thema beim Dekanats-Frauentreffen am Sonntag, 28. Oktober, in Wallau. Das Treffen beginnt um 14.30 Uhr in der Fritz-Henkel-Halle (Birkenweg 19) in Wallau. Es gibt einen Bus, der um 13.15 Uhr in Buchenau losfährt. Zustiege sind in Kombach (13.25 Uhr), Eckelshausen (13.30 Uhr), Biedenkopf (Marktplatz, 13.35 Uhr, anschließend katholische Kirche), Weifenbach (14 Uhr), Wallau-Kroh (14.05 Uhr) und Wallau-Spitze. Der Kostenbeitrag beträgt vier Euro. Ein Gesangbuch sollte mitgebracht werden.

