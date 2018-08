Nachmittags 1,4 Promille

Polizei Kradfahrer ist betrunken unterwegs

Bad Endbach Ein über 60-jähriger Kradfahrer ist am Montag, 6. August, in Bad Endbach mit mehr als 1,4 Promille Alkohol im Blut erwischt worden. Als er mit seiner 125er – ohne Helm fahrend – die Einsatzstelle zwischen Landratskreuz und Dernbach passierte, musste er an der Polizei und der Feuerwehr vorbei. Die Polizei überprüfte den Kradfahrer und stellte fest, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Der Alkotest des über 60 Jahre alten Mannes aus dem Hinterland zeigte um 16.50 Uhr über 1,4 Promille an. Die Polizei veranlasste die nötige Blutprobe.

