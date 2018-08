Kirche

Nächstenliebe ist Thema

KIRCHE Glaubensgespräche in dieser Woche

Biedenkopf/Gladenbach Pfarrer Hermann-Josef Wagener lädt ein zum Glaubensgespräch. Dieses Mal geht es um das Thema Nächstenliebe: Aus welchen Gründen lieben Menschen den Nächsten? Wie versteht das Alte Testament die Nächsten- und Fremdenliebe? Was sagt das Liebesgebot in 3. Mose 19? Und wie sehen das Judentum und der Islam die Nächstenliebe? Was verstanden die Ägypter unter Nächstenliebe? Was ist christlich am Gebot der Nächstenliebe?

