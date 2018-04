Nerviger Anrufer landet bei Polizist

Polizeibericht Unerlaubte Werbeanrufe

Biedenkopf Nervige Werbeanrufe, wohl über ein Call-Center gesteuert, sind in den letzten Tagen vermehrt bei einem Biedenkopfer eingegangen. Was der Anrufer nicht wusste: Er hatte sich einen Polizisten als Kunden ausgesucht. Und der ließ die Sache nicht einfach so stehen.

