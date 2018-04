Neuer Begegnungsort in Eibelshausen

SOZIALES Anlaufstelle für junge Familien

Eschenburg-Eibelshausen Seit dem 21. März gibt es in der evangelischen Kita „Pusteblume“ und in der katholischen Kindertagesstätte „Regenbogen“ in Eibelshausen „Drop In(klusive)“-Projekte.

Copyright © mittelhessen.de 2018