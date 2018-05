Neues Licht spart bis zu 4000 Euro

Bescheid Tennisclub Dautphetal freut sich über Förderungen von über 22 000 Euro

Dautphetal-Holzhausen Der Tennisclub Dautphetal investiert in die Zukunft und tauscht das Licht in seiner Halle aus. Für dieses Vorhaben hat der Verein nun einen Zuschuss von Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) in Höhe von 8000 Euro erhalten.

