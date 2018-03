POLIZEI

Newroz: Streit eskaliert

POLIZEI 21-Jähriger mit Flasche am Kopf verletzt

Marburg Am Sonntag, 25. März, ist ein Streit auf dem kurdisches Neujahrsfest Newroz in der Biegenstraße eskaliert. Ein 21-Jähriger erhielt eine kleine Platzwunde am Kopf.

