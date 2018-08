Nissan SUV verkratzt

POLIZEI Tatort: der Waldschwimmbad-Parkplatz

Dautphetal-Holzhausen Am Mittwoch, 22. August, hat ein bislang noch unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Waldschwimmbades in Holzhausen die Beifahrertür eines roten Nissan Qashqai verkratzt. An dem SUV entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro.

Copyright © mittelhessen.de 2018