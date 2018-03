Kräppelwanderung

OHGV ist unterwegs

Wanderung Die Hünsteinhütte ist das Ziel

Dautphetal-Holzhausen Der OHGV-Zweigverein Holzhausen/Hünstein lädt zu seiner diesjährigen Kräppelwanderung am Sonntag, 18. Februar, ein. Die Teilnehmer treffen sich um 14 Uhr Unter der Linde und wandern auf dem Hünsteinrundweg am „schwarzen Stein“ vorbei in Richtung Steinbruch Rachelshausen. Von dort geht es weiter zur Hünsteinhütte, die gegen 16 Uhr erreicht wird. Zu erwandern sind etwa sieben Kilometer.

