Konzert Auftritt in Waggonhalle

Oberbeck präsentiert drittes Album

Konzert Einflüsse von Springsteen und Dylan

Marburg Der Marburger Singer/Songwriter Robert Oberbeck gibt am heutigen Samstag, 3. März, um 20 Uhr ein Konzert in der Waggonhalle in Marburg (Rudolf-Bultmann-Str. 2a).

