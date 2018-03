Kurse

Obstbäume schneidenlernen

KURS Anmeldungen sind jetzt möglich

Steffenberg-Obereisenhausen Der Frühling steht vor der Tür und vielerorts möchten Garten- oder Grundstücksbesitzer ihre Obstbäume in Form bringen. Zu diesem Thema bietet der Obst- und Gartenbauverein Oberes Perftal direkt auf seiner Birnenwiese in Obereisenhausen Schnittkurse zu folgenden Terminen an: 24. Februar, 3., 10. und 17. März jeweils ab 13.30 Uhr. Geschnitten wird nur, wenn es die Wetterlage erlaubt. Es muss trocken sein und es darf keinen Frost geben.

