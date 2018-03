Passionsandacht

Ökumenischer Kreuzweg in Biedenkopf geplant

Glaube Passionsandacht in der Hospitalkirche

Biedenkopf Der 60. Ökumenische Kreuzweg der Jugend in Biedenkopf beschäftigt sich am Freitag (23. März) mit dem Thema „Bei mir – Jesus ist bei mir in meinem Alltag“.

