Ortsbeirat Dautphe plant einen Heimatabend

AKTION Filmvorführung von Günter Kositzki am 26. Oktober

Dautphetal-Dautphe 1991 wurde in Dautphe ordentlich gefeiert: Die 1200-Jahr-Feier stand an. Die Erinnerungen daran möchte nun der Ortsbeirat wieder wecken – mit einem Heimatabend am 26. Oktober im Bürgerhaus.

