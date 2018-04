VERKEHR

Ortsbeirat möchte blitzen

Dautphetal-Dautphe Am Ortseingang von Wilhelmshütte aus Richtung Dautphe werde zu schnell gefahren, hat Ortsbeiratsmitglied Andreas Ament in der jüngsten Sitzung des Gremiums festgestellt. Das gelte sowohl für die Fahrzeuge, die in den Ort einfahren, als auch diejenigen, die bei der Ausfahrt zu früh und zu schnell beschleunigen. Ament regte an, dort vermehrt Geschwindigkeitsmessungen durchzuführen. Gerade die Situation an den nach dem langen Kurvenbereich auf die Hauptstraße einmündenden Nebenstraßen schätzen er und seine Ortsbeiratskollegen als gefährlich ein.

