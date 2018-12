Verkehr

Parkhaus Nord ist geschlossen

Marburg Wie die Stadtwerke Marburg mitteilen, ist das Parkhaus Nord in der Furthstraße in Marburg vom 4. September bis voraussichtlich zum 28. September geschlossen. Als Grund nennen die Stadtwerke in einer Pressemitteilung die Erneuerung des Fahrbahnbelags.

