Parkhotel will ein guter Nachbar sein

Wirtschaft Rezeption als Anlaufstelle

Biedenkopf Auf ungewöhnliche Weise bemüht sich das Parkhotel in Biedenkopf, das seit 2013 zur Hotelkette halbersbacher gehört, um gute Nachbarschaft. Vor Kurzem hat es den Nachbarn in einem Brief angeboten, kostenfrei Portier- und Conciergedienste zu übernehmen.

