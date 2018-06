Parolen am Freibad

POLIZEI Sprayer treiben ihr Unwesen

Steffenberg-Niedereisenhausen Im Bereich des Eingangs zum Freibad im Quotshäuser Weg in Niedereisenhausen haben Unbekannte mehrere Parolen in verschiedenen Farben an die Wand gesprüht. Sie verursachten damit einen Schaden von etwa 1000 Euro. Zu der Sachbeschädigung kam es zwischen Samstag, 2. Juni, 20 Uhr und Sonntag, 3. Juni, 7 Uhr.

