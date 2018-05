Anmeldung

Patienten der Urologie auf „Galgenberg-Tour“

Wanderung „Natur erleben – gemeinsam aktiv“

Marburg Unter dem Motto „Natur erleben – gemeinsam aktiv“ veranstaltet die Klinik für Urologie und Kinderurologie am Universitätsklinikum in Marburg zum dritten Mal ihren „Uro-Marsch“. Die gemeinsame Wanderung für uro-onkologischen Patienten in Behandlung und Nachsorge beginnt am Freitag, 22. Juni, um 11 Uhr und ist etwa 13 Kilometer lang. Die „Galgenberg-Tour“ startet in Gemünden am nordöstlichen Rand des Burgwalds, führt zur Hugenottensiedlung Hertingshausen und bietet Panoramablicke auf den Kellerwald und das Wohratal. Natürlich ist auch wieder ein geselliger Ausklang und Erfahrungsaustausch bei einem Essen geplant.

