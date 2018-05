ZEUGENSUCHE

Pfefferspray und Schläge im Festzelt

Steffenberg-Niedereisenhausen Unterschiedliche Versionen liegen der Polizei zu einer Auseinandersetzung am Samstag, 26. Mai, um 3.20 Uhr vor dem Festzelt in der Wiesenstraße in Niedereisenhausen vor.

