Von Björn Wisker

Platz für 550 neue Apartments

Plan Magistrat will Wohngebiete schaffen

Marburg Der Magistrat will am Oberen Rotenberg und am Hasenkopf neue Wohngebiete schaffen. Platz für 550 neue Apartments wäre dort laut Bauamts-Berechnungen. Die Umsetzung wird aber noch Jahre dauern.

