SCHMIEREREI

Politische Graffiti auf Fassaden

Biedenkopf In der Georg-Kramer-Straße in Biedenkopf haben Unbekannte gleich an zwei Geschäftsfassaden die Botschaft „Merkel muss weg“ geschmiert. Bei dem Vorgehen der Täter zwischen Samstag, 15. September, 20 Uhr und Montag, 17. September, 6 Uhr entstand ein Schaden von 1000 Euro.

